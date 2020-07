Man krijgt alcoholslot nadat vrouw het als BOB laat afweten Tom Vierendeels

13u48 0 Dilbeek Een man is voor de Halse politierechtbank veroordeeld tot een alcoholslot nadat hij in Dilbeek dronken achter het stuur betrapt werd. Zijn vrouw was BOB en reed in eerste instantie, maar hij nam toch over.

Een koppel was op 24 maart van vorig jaar naar een feestje met vrienden geweest en de vrouw was aangeduid als BOB om terug huiswaarts te rijden. “En dat lukte vanaf Waterloo tot in Ruisbroek”, gaf de advocaat aan. “De vrouw gaf aan moe te zijn en had haar bril niet mee waardoor ze haar man vroeg om over te nemen. Dat is niet van hun gewoonte want als ze allebei drinken maken ze normaal gezien gebruik van een Uber.”

In Dilbeek werd de man aan de kant gezet en bleek hij 1,95 promille in het bloed te hebben. Hij kreeg een boete van 1.600 euro waarvan 1.200 euro met uitstel, een rijverbod van 45 dagen min de al 15 opgelegde dagen en een alcoholslot voor de duur van een jaar. De kosten van het alcoholslot mogen wel in mindering gebracht worden van de boete.