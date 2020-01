Man en gewezen stiefzoon vliegen elkaar in de haren WHW

14 januari 2020

15u12 2 Dilbeek Een man uit Dilbeek riskeert 2 maanden cel met uitstel voor geweld tegen zijn gewezen stiefvader.

De twee hadden zowel op professioneel - de beklaagde was een tijd in dienst bij het slachtoffer - als op persoonlijk vlak problemen met elkaar. Toen de beklaagde dan ook onverwacht verscheen in de woning van het slachtoffer was de sfeer meteen te snijden. “Mijn cliënt zei niets en sloot de rolluiken om zijn ex-stiefzoon non-verbaal duidelijk te maken dat hij moest vertrekken. Hierna ging hij eten maken in de keuken”, aldus de advocate van de burgerlijke partij, “hierop viel hij mijn cliënt aan en deelde hij verschillende slagen en stampen uit, ook tegen het hoofd.”

De beklaagde had een heel andere versie. “Hij deed de rolluiken toe waardoor ik daar als een rat in het donker zat. Hierna zag ik hem met een mes terug binnenkomen. Daarom heb ik hem tegen de grond gewerkt en het mes afgenomen”, deed hij zijn verhaal. De verdediging vraagt dan ook de vrijspraak.

Het parket meent dat er geen sprake is van wettige zelfverdediging en vorderde een celstraf van 2 maanden met uitstel.