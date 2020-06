Man die laatste beelden maakte van overleden Hubertine Moors (90) na twee maanden eindelijk gevonden Amber Gys

29 juni 2020

12u46 5 Dilbeek Hubertine Moors (90), bij vrienden en familie beter gekend als ‘Tinneke’, bezweek in april aan het coronavirus in woonzorgcentrum Dilhome. De familie van Hubertine zocht toen naar de Hubertine Moors (90), bij vrienden en familie beter gekend als ‘Tinneke’, bezweek in april aan het coronavirus in woonzorgcentrum Dilhome. De familie van Hubertine zocht toen naar de laatste videobeelden van hun geliefde oma die werden gemaakt door een voorbijganger. Nu, twee maanden later, heeft de familie de man eindelijk gevonden.

Hubertine verbleef in Orelia Dilhome, het woonzorgcentrum op de Baron de Vironlaan in Dilbeek. Op vrijdag 17 april sloeg het noodlot genadeloos toe en is Hubertine ziek geworden. Op woensdag 22 april is ze gestorven aan het coronavirus. De kamer van Hubertine in het woonzorgcentrum was gelegen aan de straatkant op de eerste verdieping. De familie was net aan het zwaaien naar Hubertine, die op haar balkon stond, toen er plots een man vroeg of hij mocht filmen en enkele foto’s te nemen. Aangezien Hubertine slechts enkele dagen daarna overleed, waren dit de laatste beelden die van haar gemaakt werden.

Plots in de krant

Een oproep in de media deed twee maanden lang weinig reacties opwaaien. “Maar we hebben nu eindelijk gevonden wie de foto’s heeft genomen”, vertelt kleindochter Cindy. “Een collega van mijn zus zag afgelopen zaterdag 27 juni bij zijn ouders een krant liggen. Een editie van De Morgen die al dateerde van 17 april. En zowaar: daar zag hij plots een foto van onze oma tijdens ons gesprekje aan haar balkon.” De foto werd genomen door een freelance journalist die bij een persagentschap werkt. De familie neemt zo snel mogelijk contact op met de man in de hoop dat hij de beelden van hun geliefde oma nog steeds in z’n bezit heeft.