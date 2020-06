Man botst op R0 met 2,14 promille in bloed na zwalpend over de 3 rijstroken en pechstrook te rijden Tom Vierendeels

04 juni 2020

17u14 1 Dilbeek Een man is voor de Halse politierechtbank ontsnapt aan een alcoholslot na een ongeval in mei vorig jaar op de R0 in Dilbeek. Hij botste met een andere auto nadat hij zwalpend over de drie rijstroken en de pechstrook reed. Hij kreeg wel een stevige boete en een rijverbod.

Het ongeval gebeurde op 10 mei van vorig jaar op de Brusselse ring. Een getuige hield halt en verklaarde aan de politie hoe hij had gezien dat de man zwalpend over drie rijstroken en de pechstrook reed. Na analyse bleek de kerel 2,18 promille in het bloed te hebben. “Gelukkig heeft hij niemand verwond en was hij daarnaast zelf ook ok”, begon de advocaat van de man. “Maar ik wil wel meegeven dat mijn cliënt al zestien jaar een rijbewijs heeft en nooit eerder voor de rechtbank is moeten verschijnen. Er is ook geen gevaar op recidivisme. De man was naar een personeelsfeest geweest, maar was nadien blijven hangen met enkele andere personen. Het had inderdaad verstandiger geweest een taxi te bellen of iemand op te bellen om hem te komen halen. Het ongeval gebeurde overigens met een bedrijfswagen die hij moet terugbetalen. Gelukkig voor hem kan dat in schijven gebeuren.”

Politierechter Dina Van Laethem gaf de man een boete van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van twee maanden met aftrek van de eerder opgelegde vijftien dagen. Als hij zijn rijbewijs terugwil moet hij ook slagen voor medische en psychologische testen. Bij zo’n hoog alcoholgehalte is het normaal gezien verplicht een alcoholslot op te leggen, maar daar kan bij uitzondering van afgeweken worden. De rechter oordeelde hier geen alcoholslot op te leggen gelet op de eenmaligheid.