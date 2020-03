Lokale DJ’s houden virtuele fuif: “Na 4 minuten hadden we al meer dan 150 ‘feestende’ kijkers” Amber Gys

16 maart 2020

14u49 0 Dilbeek Drie weken lang mogen geen evenementen doorgaan in heel België. Enkele lokale DJ’s onder wie Kaaprisun, Lloyds, Twallie en Sound Of The Basement hebben een originele manier gevonden om toch feestjes te kunnen organiseren: een virtuele fuif!

Zowat alle geluidsfirma’s en DJ’s zitten de komende weken zonder werk. Enkele vrienden uit het Pajottenland gingen rond de tafel zitten om een originele optie aan te bieden aan alle jongeren uit de streek. Jonas Bellemans, de zaakvoerder van Sound & Co wilde samen met enkele DJ’s iets creatief bedenken om de jongeren die thuiszitten toch een feestgevoel te kunnen geven. “We maakten een evenement aan op Facebook en noemden het De Virtuele Fuif. Het idee was om een DJ-set live te streamen om de muziek op een fuif vanuit hun zetel te kunnen beleven”, vertelt Karel De Meuter aka Kaaprisun.

Afgelopen zaterdag om 18 uur begonnen de DJ’s aan de livestream via de Facebookpagina van geluidsfirma Sound&Co. “Na 4 minuten hadden we al meer dan 150 kijkers”, klinkt het bij de DJ’s. Er was geen enkele vorm van lichamelijk contact en de DJ-tafel werd vaak ontsmet. “We moeten tijdens de fuif aan de jongeren duidelijk maken dat wij dit écht wel serieus nemen en toonden daarom vaak in beeld dat wij onze handen ontsmetten.”

Niet samenhokken

De vriendengroep wil ook zeker benadrukken dat dit geen aanmoediging is om te gaan samenhokken “Na onze eerste virtuele fuif kregen we heel wat commentaar over ons heen over dat samenhokken. Het is niet de bedoeling dat je samen met vrienden naar onze livestream luistert. De jongeren moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen en alleen vanuit hun zetel genieten”, benadrukt Jonas Bellemans. Ze kregen al heel wat reacties van mede-DJ’s met de vraag of ze ook eens konden draaien de volgende keer.

Na de DJ-set werd duidelijk dat kijkers enorm enthousiast waren. “De video werd door meer dan 13.000 verschillende mensen bekeken, nu kijken er zelfs nog steeds opnieuw naar de video. Dat geeft ons allemaal en enorme voldoening en smaakt naar meer!”

Carnaval Halle

Door het grote succes van De Virtuele Fuif hebben ze beslist om de zaterdag van Carnaval Halle (21 maart) opnieuw een livestream te organiseren. “Aangezien Carnaval Halle wordt afgelast, gaan we dit keer in thema Carnaval Halle draaien. We willen deze heel origineel maken en zijn zelf aan het brainstormen over een gepaste locatie. Het staat allemaal nog niet vast, maar de livestream komt er!”