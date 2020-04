Lisette Bliki (79) uit Dilbeek sinds deze nacht vermist: “Ze heeft medische zorgen nodig” Tom Vierendeels

10 april 2020

11u10 20 Dilbeek Lisette Bliki (79) uit Groot-Bijgaarden is sinds donderdagnacht vermist. De lokale politiezone Dilbeek speurde al volop naar de vrouw in samenwerking met de federale politie. Voorlopig is er nog altijd geen spoor naar de vermiste. De vrouw heeft medische zorgen nodig.

De vrouw vertrok rond middernacht in de nacht van donderdag op vrijdag uit haar woning in de Tulpenlaan in Groot-Bijgaarden. Haar man verwittigde vervolgens de politie. Er werd vrijdagochtend al massaal gezocht door agenten te voet met bijstand van twee speurhonden en een helikopter van de federale politie. Voorlopig ontbreekt elk spoor naar de vrouw. Ze heeft medische zorgen nodig en kan verward en angstig overkomen.

De vrouw is 1,54 meter groot zijn en heeft kort, grijs haar. Vermoedelijk droeg ze een korte, groene jas en zwarte schoenen. Wie de vrouw opmerkt of tips kan geven, neemt best contact op met de politie via 0800/30.300.