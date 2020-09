Lid leidingsploeg besmet met corona: start scoutsjaar valt in het water Bart Kerckhoven

12 september 2020

Een lid van de leidingsploeg van Scouts Paloke uit Dilbeek heeft positief getest op het coronavirus. De jeugdbeweging besliste meteen om de eerste activiteit van het nieuwe scoutsjaar te schrappen. “Omdat we dus volledig veilig willen zijn zullen de activiteiten van deze zondag niet doorgaan”, laat de vereniging weten via Facebook. “Wij keken er ook heel hard naar uit om het nieuwe scoutsjaar te beginnen, maar wij vinden dat we jullie en onze veiligheid voorop moeten stellen.” Wanneer de activiteiten kunnen hervatten is nog onduidelijk. Zondag stond de afscheidsvergadering gepland om dan de week nadien samen te komen met de nieuwe groepen.