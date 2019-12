Levenslust ontvangt honderd stuks educatief speelgoed van ridderorde Tom Vierendeels

24 december 2019

16u49 0 Dilbeek Levenslust in Schepdaal heeft educatief speelgoed ontvangen van het Prioraat Sint-Alexander Nevski. Dit kon de ridderorde uit Dilbeek dankzij de steun van tientallen inwoners uit Dilbeek. Het Prioraat wilde zo de warme kerstsfeer ook naar Levenslust brengen.

“De warme dagen van de eindejaarsperiode worden in veel Dilbeekse gezinnen gevierd”, zegt Louis Loossens, voorzitter van het Prioraat Sint-Alexander. “Ook wij willen in het kader van de warmste week onze duit in het zakje doen. Elk jaar trachten wij een goed doel te steunen. Dit jaar viel ons oog op de VZW Levenslust. Die zet zich elke dag in voor jongeren die te kampen hebben met leermoeilijkheden, gedragsproblemen of autisme.”

“De hospitaalridders hebben de fondsen via diverse kanalen ingezameld: via bedrijven, vrienden, familie en gulle schenkers”, vervolgt toekomstig voorzitter Ronald Vereecken. “Dankzij die hartverwarmende steun van tientallen Dilbekenaren kunnen wij nu meer dan 100 stuks educatief speelgoed schenken aan VZW Levenslust.”

Het Prioraat Sint-Alexander Nevski maakt deel uit van de Orde van Sint-Jan van Jeruzalem (beter gekend als de Orde van Malta), een ridderorde die reeds meer dan negenhonderd jaar bestaat en die staat voor ‘Pro fide, Pro utilitate hominum’ ofwel ‘Voor het geloof en het welzijn van de mensen’.