Lekker lokaal. De Rare Vos in Schepdaal, Pajotse keuken zonder al te veel schwung

Dilbeek

De Rare Vos dat gekend stond om de lambikbieren en de boterham met platte kaas is duidelijk verdwenen. Toch heeft de zaak nog de uitstraling van weleer, maar wordt er tegenwoordig een uitgebreide kaart geserveerd. Daarbij wordt de streek niet vergeten en dus valt een gerecht op basis van geuze of kriek vaak terug te vinden. Geen hoogstaande, maar wel een smakelijke keuken waarbij de bediening ondanks de vriendelijkheid toch iets beter kon. Lees meer recensies in ons dossier