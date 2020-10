LEKKER LOKAAL. Brasserie Julie: sterrenzaak waar je gerust frietjes en mayonaise kan bijvragen

Dilbeek

Vier jaar geleden ruilde chef Thomas Locus z’n sterrenzaak Bistro Margaux in voor een gloednieuw concept: Brasserie Julie. Hij ging daarmee namen als Gert De Mangeleer, Geert van Hecke en Sergio Herman voor. Want ook zij kozen - met concepten als LESS eatery, Zet’joe en Le Pristine - recent voor een toegankelijke keuken met aandacht voor kwaliteitsproducten. Locus – geboren en getogen in Dilbeek – werd een jaar later al beloond met een Michelinster. De vraag is of Julie sindsdien kon blijven vernieuwen? Of de hype intussen roemloos liggen ging? Lees meer recensies in ons dossier