Leerlingen worden milieuambassadeur op Odisee Campus tijdens Youca-dag Michiel Elinckx

18 oktober 2019

10u58 0 Dilbeek Odisee Campus Dilbeek ontving enkele Brusselse leerlingen die een dag lang milieuambassadeur werden. De leerlingen draaiden een dagje mee in kader van de Youca-dag.

“Speciaal voor Youca Action Day hebben we de gloednieuwe functie van milieuambassadeur in het leven geroepen”, vertelt campuscoördinator Ghislaine Geerits. “Concreet stuurden we twee leerlingen op pad met een iPad, een notitieblok en een fototoestel. De bedoeling was dat ze, aan de hand van filmpjes, foto’s en interviews, in kaart brachten hoe we op onze campus omgaan met afval. Op basis van hun bevindingen zetten ze een ludieke actie op touw zetten om ons beter te doen sorteren, om de hoeveelheid afval op de campus te verminderen en om het papiergebruik terug te dringen.”

Uitdagende eerste werkervaring

Op YOUCA Action Day, de vroegere Zuiddag, engageren meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren zich om een dag aan de slag te gaan bij een bedrijf of organisatie. Het loon dat ze op die schooldag verdienen – 55 euro – gaat dit jaar naar een jongerenproject in Guinee. “Tijdens de Youca-dag bouwen leerlingen aan hun competenties voor nu en later”, zegt Harry Parys, directeur Student & Talent bij Odisee. “We bieden hun een uitdagende eerste werkervaring en een manier om al doende bij te dragen aan een duurzame samenleving. Bovendien promoten we zo actief burgerschap en brengen we solidariteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen op onze school.”