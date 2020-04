Leerkrachten Dilbeekse scholen zorgen voor gratis opvang in paasvakantie Amber Gys

01 april 2020

13u40 2 Dilbeek Het gemeentebestuur van Dilbeek besloot, samen met de verschillende onderwijsnetten, om de Dilbeekse basisscholen open te houden tijdens de paasvakantie voor de opvang. De leerkrachten zetten er zich vrijwillig voor in.

De opvang is er nog steeds enkel voor kinderen wiens ouders in de cruciale sectoren (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie) werken en voor kinderen die opgroeien in een kwetsbare thuissituatie. Aan alle andere ouders wordt gevraagd hun kind maximaal thuis op te vangen. “Door de opvang niet op één locatie te centraliseren, houden we de komende weken in Dilbeek de bestaande contactbubbels van de kinderen uit de basisscholen intact. Een contactbubbel is de samenstelling van een groep mensen die al eerder contact hadden”, laat het gemeentebestuur weten.

De kinderen kunnen tijdens de schooluren gratis worden opgevangen dankzij het engagement van de leerkrachten uit het basisonderwijs. “We zijn enorm trots en dankbaar voor alle leerkrachten die zich vrijwillig inzetten om deze opvang mogelijk te maken”, aldus het gemeentebestuur.

Infano blijft verder instaan voor de voor- en naschoolse opvang, alsook de opvang op woensdagnamiddag. Deze opvang blijft zoals steeds betalend. Voor kinderen uit de eerste graad van het secundair onderwijs kan de school in overleg met het lokaal loket kinderopvang een oplossing op maat zoeken.