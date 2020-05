Laagvliegers betrapt tijdens verkeerscontroles: bijna twintig procent te snel Tom Vierendeels

20 mei 2020

09u29 0 Dilbeek Bij verkeerscontroles van de politiezone Dilbeek werden tal van laagvliegers betrapt. Zo werd één bestuurder aan 103 kilometer per uur geflitst terwijl er maar vijftig is toegelaten. Daarnaast werden ook tal van andere inbreuken opgesteld.

De controles gingen afgelopen zaterdag over het volledige grondgebied door. In eerste instantie lag de focus bij gsm-gebruik achter het stuur en het dragen van beschermende motorkledij. Uiteindelijk werden 58 verkeersinbreuken vastgesteld waaronder 29 voor foutparkeren, 17 voor het gebruik van de gsm achter het stuur en vier voor het dragen van de veiligheidsgordel. Uiteindelijk werden twee motorrijder beboet voor het niet dragen van voldoende beschermende motorkledij.

De politie stelde tegelijkertijd ook de flitswagen op langs enkele Dilbeekse wegen. In De Dansaertlaan bijvoorbeeld, waar de snelheid beperkt is tot vijftig kilometer per uur. En die controle leverde hallucinante resultaten op. Eén iemand werd aan liefst 103 kilometer per uur geflitst. In totaal reden 134 bestuurders op een totaal van 777, of zo’n 17 procent, te snel. Ook in de Gossetlaan werd het gaspedaal diep ingeduwd. Hier is de snelheidslimiet gelijk aan die van de Dansaertlaan en gingen 74 auto’s van de 379 te snel voorbij de flitswagen. Dat is zo’n 19 procent. Eén chauffeur reed 95 kilometer per uur. De overtreders mogen ze zich aan een boete of een dagvaarding voor de politierechtbank verwachten.