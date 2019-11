Koppel voor assisen voor moord op uitbater Dilbeekse The Pond: “Ik dacht dat hij nog zou rechtkrabbelen” Redactie

20 november 2019

09u07 0 Dilbeek Stéphane Geens werd met twee wapens beschoten in zijn appartement aan The Pond in Dilbeek. Een eerste maal met een jachtgeweer en daarna vier keer met een .22. Stephanie Janssens (30) vuurde als eerste, en meermaals. Haar vriend Davy Van Vreckem (42) zou als laatste de trekker hebben overgehaald op aangeven van Janssens. “Ik dacht dat hij nog zou rechtkrabbelen.”

Stéphane Geens werd op 22 september 2015 om 22.15 uur dood verklaard. Janssens alarmeerde 18 minuten eerder de hulpdiensten, maar de feiten zouden zich - naar analogie van het telefonie-onderzoek - hebben afgespeeld rond 20.40 uur volgens de speurders. Volgens wetsdokter Wim Develter had een snelle medische interventie na het eerste schot van het jachtgeweer het leven van Geens nog kunnen redden. Maar dat was buiten Janssens gerekend. Noch zij, noch Van Vreckem dacht er maar een nanoseconde aan om de hulpdiensten te bellen, in tegendeel. Janssens had enkele momenten voordien drie wapens geladen (er waren meerdere wapens in huis die allemaal toebehoorden aan Geens, red.). Waar ze “per ongeluk” een eerste schot in de vloer loste, mikte ze daarna wel raak toen Geens het appartement binnenkwam via de slaapkamer van een van de kinderen. “Op de gang draaide hij zich om toen ik moest niezen. Vanuit de deur van de slaapkamer die op een kier stond, heb ik een eerste keer geschoten. Vanop drie meter afstand. Ik voelde me bedreigd. Ik stond daar alleen als vrouw tegenover hem. Hij had me twee weken eerder al eens met mijn hoofd tegen de muur gegooid”, verklaarde Janssens.

Schot onvoldoende

“Ik deed de deur dicht en meende dat één schot onvoldoende zou zijn. Bij het tweede schot stond Geens nog half recht. Ik heb nog een derde en vierde keer geschoten. Ik heb er niet echt bij nagedacht”, zei Janssens. Daarna sommeerde ze Van Vreckem nog een laatste maal te schieten. “Ik vreesde dat hij nog zou rechtkomen.” De speurders trokken in twijfel dat Janssens een waarschuwingsschot zou afgevuurd hebben. Ze hanteerde als eerste het jachtgeweer, maar op de plaats delict werden nergens hagelbolletjes op de grond aangetroffen. De voorzitter wees Janssens er ook op dat niezen in een stresssituatie heel ongewoon is volgens wetenschappelijke bevindingen.

Kruitsporen

Ook de stelling dat Van Vreckem vanachter het bed schoot zou technisch onmogelijk zijn, gezien de kogelinslag op de linkerslaap. Wanneer Janssens en Van Vreckem die avond van hun vrijheid beroofd werden, werden hun handen meteen in papieren zakken verpakt. Bij Janssens werd een hogere concentratie aan kruitsporen aangetroffen dan bij Van Vreckem. Janssens wijzigde verschillende keren haar verklaringen. Tijdens haar vijfde verhoor zei ze pas dat Geens die avond riep: “Als jullie nu de deur niet openmaken maak ik jullie kapot.” Uit een sms die Geens die avond stuurde naar Van Vreckem bleek nog geen dreiging volgens een speurder. “Kom naar beneden of ik gooi je buiten voor diefstal nu”, stond er in de sms te lezen. Volgens de verdediging was dat een sms voor de woede werd opgebouwd. Woensdag worden moraliteitsgetuigen gehoord. Onder andere de partner van Geens en de ouders van Van Vreckem komen aan het woord.