Koppel krijgt respectievelijk 18 en 21 jaar cel voor moord op restaurantuitbater The Pond Kim Aerts

27 november 2019

14u58 30 Dilbeek Stephanie Janssens en Davy Van Vreckem zijn veroordeeld tot respectievelijk 18 en 21 jaar cel voor de moord op Stéphane Geens uit Dilbeek. Volgens het Leuvense assisenhof ontbeerde het hen aan spijt, zowel na de feiten als tijdens het proces.

De twee brachten op 22 september 2015 hun huisbaas Stéphane Geens (42) om het leven, nadat een bagatel over drie zalmforellen escaleerde in het appartement boven The Pond in Dilbeek waar Geens eigenaar van was. Geens klom het appartement binnen, maar de vader van twee bekocht dat met zijn leven. Janssens vuurde vier maal en zou toen Van Vreckem gesommeerd hebben een vijfde maal de trekker te overhalen. De kogel doorboorde de linkerslaap van Geens. De andere kogels gingen door zijn borst en arm.

Na ruim vier uur beraadslaging volgde het verdict voor de twee. Volgens het hof en de juryleden was er onvoldoende schuldinzicht of spijt vast te stellen na de feiten of tijdens het proces. Ze zagen wel verzachtende omstandigheden door het gunstig strafregister dat de twee konden voorleggen. Daarbij was ook aandacht voor de moeilijke jeugd waarin Janssens opgroeide.

Onvoorwaardelijke trouw

Anna Van der Maelen schetste in haar slotpleidooi over de strafmaat de weinig florissante jeugdjaren van haar cliënte. “De gezinssituatie liet sporen na. Stephanie moest haar mannetje staan. Bij Van Vreckem en zijn kinderen vond ze eindelijk geborgenheid. Dat resulteerde in onvoorwaardelijke trouw, waardoor ze aanvankelijk alle schuld voor de moord op zich nam.”

Niet alleen de persoonlijkheid van Janssens is voor haar advocate een verzachtende omstandigheid. Die zag ze ook in de feiten. Ze verwees naar de inbraak door het slachtoffer, ook al werd die in het arrest over de schuldvraag niet weerhouden als verschoningsgrond.

Schulden bijna afbetaald

Dominique Van Den Eynde verzocht in zijn pleidooi om zijn cliënt op relatief korte termijn weer een plaats in de maatschappij te bieden. “Ook bij een lagere straf blijft er toezicht”, stelde de raadsman. “Voor Van Vreckem gelden eveneens verzachtende omstandigheden. Hij herstelde de band met zijn kinderen en werkt ononderbroken sinds zijn voorlopige invrijheidsstelling. Hij betaalt zijn alimentatie en heeft daarvoor de laatste zestien maanden heel zijn loon afgestaan. Zijn schulden van 27.000 euro zijn eind deze maand afbetaald.”

Janssens zat 8 maanden in voorhechtenis, haar vriend twee maanden langer omdat hij eenmalig zijn voorwaarden schond. De opgelegde straf staat toe dat de twee na een derde van hun straf de mogelijkheid hebben om vrij te komen. Na hun voorhechtenis verkasten ze naar een appartement in Nieuwpoort. In de aanloop van hun proces werden ze opnieuw aangehouden.