Kleine herstellingen in 55 (!) straten: hinder voor buurtbewoners en doorgaand verkeer beperkt Michiel Elinckx

04 september 2019

18u36 0 Dilbeek In opdracht van de gemeente start een aannemer op donderdag 5 september met herstellingen aan het asfalt op verschillende plaatsen in Dilbeek.

Het gaat om de vervanging van stukken asfalt in de weg die in slechte staat zijn. Voor de uitvoering van die werken moet een deel van de straat worden afgesloten, maar er zal steeds doorgang mogelijk zijn. De herstellingen vinden onder meer plaats in de Bullenbenghofbaan, Scheestraat, Kalenbergstraat, Kattebroekstraat en Palokenstraat. De volledige lijst is te vinden via deze link.