Kiwanis schenkt speelgoedpakketten aan kwetsbare gezinnen Amber Gys

08 juni 2020

14u13 1 Dilbeek Serviceclub Kiwanis Tirimont - De Vrije Pajot overhandigde afgelopen vrijdag 1.000 euro in de vorm van speelgoedpakketten aan het Huis van het Kind Dilbeek. Hiermee kunnen 42 kwetsbare gezinnen geholpen worden.

Het Huis van het Kind Dilbeek kan dankzij de schenking van speelgoedpakketten 42 kwetsbare gezinnen helpen. Serviceclub Kiwanis kon 1.000 euro schenken dankzij hun verschillende acties doorheen het jaar. De speelgoedpakketten zullen binnenkort door de maatschappelijke werkers van het Huis van het Kind verdeeld worden. Door deze pakketten aan huis te brengen, kunnen ze ook meteen polsen naar de huidige noden van de gezinnen.

In zo’n pakket zit stoepkrijt, een puzzel, potloden en vingerverf. “Om de gezinnen met kinderen van ongeveer drie jaar te kunnen ondersteunen tijdens deze moeilijke periode, bieden we hen deze speelgoedpakketten aan”, aldus schepen van Welzijn Walter Zelderloo (Open VLD). “Deze kinderen zouden normaal gestart zijn met de kleuterschool, maar daar heeft het coronavirus anders over beslist. Zo kunnen de gezinnen hun kinderen deze zomer toch wat bezighouden.”