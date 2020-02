Kinderdroom wordt werkelijkheid, broer en zus openen ontbijtbar ‘Envie’ Amber Gys

17 februari 2020

09u23 0 Dilbeek Wat begon als kinderdroom, werd werkelijkheid voor Elke Van Verdegem (33) en haar broer Dieter (32). Zij openen maandag hun ontbijt- en lunchbar in het hartje van Groot-Bijgaarden. Ze doopten hun eigen bar met de naam ‘Envie’. “De dubbele V in het logo verwijst naar onze achternaam”, aldus Elke.

Drie jaar geleden kochten Elke en Dieter het pand op de Bosstraat. Het gebouw was origineel het café ‘Wie Anders’ en werd omgetoverd tot een hippe bar voor jong en oud. “We hebben heel het gebouw aangepakt, zowel de binnen- en buitenkant. Momenteel hebben we plaats om zo’n 30 mensen te ontvangen. Het gebouw heeft ook een bovenzaal die we kunnen gebruiken voor feestjes of koffietafels waar nog eens 35 mensen kunnen zitten. We hebben ook een terras waar de mensen in de zomer kunnen genieten van het goede weer”, vertelt Elke.

Elke en Dieter wonen al heel hun leven in Groot-Bijgaarden en hebben er een hechte band mee. Elke was actief in de reclamewereld en werkte als student in De Meiboom in de zaal. Dieter heeft al heel wat ervaring in de horeca aangezien hij vroeger in de keuken stond als chef. “Wij zaten beiden ons leven lang met het idee om ooit een koffiebar te openen. Na de geboorte van mijn zoon ben ik beginnen nadenken en dat was het kantelpunt.” Na een hele hoop verbouwingen -die niet altijd van een leien dakje liepen- hopen ze nu een breed publiek aan te spreken. “We bieden ontbijt en lunch aan met heel wat leuke extra’s. Zo zijn we al aan het nadenken over een afterwork met pasta en wijn”, vult Elke aan.

Elke en Dieter hopen vooral dat ze zowel families als werkmensen kunnen aantrekken. “Voor de allerkleinsten hebben we fruitpapjes en voor alle andere mensen hebben we een brede waaier aan gerechten klaarstaan. Wij geloven beide in de toekomst waar dit een warme plaats is voor mensen met veel tijd en mensen zonder tijd die graag iets meenemen naar huis”, aldus Elke.

Voor openingsuren en andere informatie kan je terecht op www.barenvie.be