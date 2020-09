Kinderdagverblijf ’t Klein Keperke gesloten na besmetting bij personeelslid Amber Gys

18 september 2020

Het gemeentelijk kinderdagverblijf ’t Klein Keperke langs de Keperenbergstraat in Itterbeek (Dilbeek) heeft afgelopen donderdag de deuren moeten sluiten. Dit omdat er een personeelslid besmet bleek met het coronavirus.

“We wisten niet goed hoe we het moesten aanpakken, dus hebben we besloten om het kinderdagverblijf gesloten te houden voor de hele week”, zegt burgemeester Willy Segers (N-VA). “De ouders werden toen ook meteen van de situatie op de hoogte gebracht. We wachten nu het weekend af en bekijken of het kinderdagverblijf maandag opnieuw te deuren kan en mag openen.”