Kermissen opnieuw toegelaten in Groot-Dilbeek Amber Gys

07 september 2020

12u42 1 Dilbeek De kermissen in Groot-Dilbeek mogen dan toch opnieuw plaatsvinden dit jaar. Een verrassing, want in juli werd nog aangekondigd dat deze niet mochten doorgaan.

Eind juli werd door het gemeentebestuur van Dilbeek aangekondigd dat de kermissen in Groot-Dilbeek niet mochten doorgaan. Dit was dus het geval voor die van Groot-Bijgaarden, Schepdaal en Dilbeek-centrum. “In de huidige situatie vormen dergelijke evenementen een te groot risico op een verdere verspreiding van het coronavirus. De anderen evenementen in augustus, zowel publiek als privé, worden de komenden dagen opnieuw onder de loep genomen volgens de nieuwe maatregelen”, klonk het toen.

Goede afspraken

Het Dilbeekse schepencollege heeft samen met de marktcommissie de mogelijkheid onderzocht om kermissen op Dilbeeks grondgebied opnieuw toe te laten. “De kermissen in Schepdaal en Dilbeek mogen weer georganiseerd worden”, zegt schepen van Handel & Ondernemen en Lokale economie Paul Vanden Meerssche (Open Vld). “Er zijn goede afspraken gemaakt met de foorkramers om de kermissen zo veilig mogelijk te laten verlopen. De foorkramers voorzien handgel en op bepaalde attracties mag maar een maximaal aantal mensen, dus dat moeten de foorkramers bijhouden.”

De jaarmarkten zijn nog niet toegestaan. Onder het huidige coronabeleid gelden die als massa-evenementen en zijn daarom nog steeds verboden. De kermis van Schepdaal gaat door in het weekend van 18 september. De kermis van Dilbeek is gepland in het weekend van 2 oktober.