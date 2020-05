Kapelle en Palokewijk krijgen een BIN, teller in Dilbeek staat nu op negen Tom Vierendeels

03 mei 2020

11u19 1 Dilbeek Het aantal Buurtinformatienetwerken in Dilbeek stijgt naar negen dankzij twee nieuwkomers. Zowel in Sint-Ulriks-Kapelle als in de Palokewijk wordt een BIN opgestart. Inwoners van die wijken kunnen zich vanaf nu inschrijven.

Inwoners van zowel Sint-Ulriks-Kapelle als de Palokewijk kunnen zich vanaf nu inschrijven voor een BIN in hun buurt. Voor het BIN Kapelle zijn de grenzen volledig gelijk aan die van HOPLR Kapelle. Het gaat dus om de volledige deelgemeente, met uitzondering van de Boslaan, Bronlaan, Achter d’Abdij en de Molenkouter. Als zuidgrens werd spoorlijn 50 in Sint-Martens-Bodegem genomen. Iedereen die binnen deze grenzen woont, kan zich gratis aansluiten via de website https://sites.google.com/view/bin-kapelle.

Voor de Palokewijk vallen de grenzen ook gelijk met die van HOPLR. Dat wil zeggen dat het om een gebied gaat dat ingesloten wordt door spoorlijn 50, de grens met het Brussels gewest, de snelweg en de Ninoofsesteenweg. De oneven nummers op die laatste vallen wel nog onder BIN Paloke.

Meer informatie of inschrijven kan via het e-mailadres binpaloke@gmail.com.