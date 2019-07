Juwelenontwerpster Nele Blanckaert stelt juwelen tentoon in Polen Michiel Elinckx

18 juli 2019

15u46 0 Dilbeek Van 28 juli tot 7 oktober zal Nele Blanckaert haar juwelen tentoonstellen in het Poolse Nadwislanskie Museum in Kazimierz Dolny.

Dat Nele een vernissage mag organiseren in het Pools dorpje, is geen toeval. Ze won eind vorig jaar een internationale wedstrijd. “Héél verrassend”, vertelt Nele. “Want ik ben nog maar een jaar intens bezig met juwelen ontwerpen. Het is al tien jaar een passie, maar vorig jaar rondde ik mijn studie aan Syntra af.”

Vijf dagen naar Polen

Als winnares mag ze dus de vernissage hosten in Polen. Een hele eer. “Het is ongelooflijk. Volgende week vertrek ik naar Polen voor 5 dagen. Ik ben benieuwd naar de reacties. Voor het concours moesten we onder meer met amber werken. Aan mijn creaties hangen meestal een verhaal vast. Als mensen bij mij komen om een juweel te laten maken, wil ik eerst hun verhaal horen. Dat is mijn startpunt. Daarna ga ik creatief te werk om een persoonlijk juweel te ontwerpen.” Wie een juweel op maat wil laten maken of Nele’s portfolio wil ontdekken, kan terecht op www.neleblanckaert.be.