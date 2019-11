Jury samengesteld in assisenproces: koppel staat terecht voor moord op Dilbeekse restauranthouder Kim Aerts

13 november 2019

19u01 0 Dilbeek Voor het Leuvense assisenhof is de jury samengesteld in het proces tegen Stephanie Janssens en Davy Van Vreckem. Het koppel wordt beschuldigd van moord op Stéphane Geens, de uitbater van visvijver en bistro The Pond in Dilbeek, in 2015. Het proces gaat maandag van start.

Stephanie Janssens (30) en Davy Van Vreckem (42) worden beschuldigd van moord op Stéphane Geens (42) in Dilbeek op 22 september 2015. Geens was eigenaar en uitbater van restaurant The Pond en had het appartement boven zijn zaak ter beschikking gesteld aan het koppel. Om zijn schulden bij Geens af te lossen moest Van Vreckem de achtergelegen visvijver uitbaten en onderhouden. Hij zou die situatie misbruikt hebben om geld te ontvreemden uit het restaurant. De avond van de feiten drong Geens de flat binnen via de eerste verdieping voor een confrontatie over de diefstal. Daar werd hij doodgeschoten.

Om 21.53 uur liep bij de noodcentrale een oproep binnen van Janssens. Huilend meldde zij dat ze “de baas van haar vriend” had neergeschoten. Zij werd ter plekke van haar vrijheid beroofd. Bijna drie uur later kwam haar vriend met de wagen toe aan The Pond. Hij stapte blootsvoets uit zijn auto en werd meteen in de boeien geslagen.

Er werden een zestal schoten gelost in het appartement. Janssens verklaarde in eerste instantie dat zij drie of vier keer geschoten had en dat haar vriend niet in het appartement aanwezig was. Later wijzigde die verklaring en zou ook Van Vreckem hebben geschoten. De twee moeten zich verantwoorden voor doodslag met voorbedachten rade, maar ook voor dubbele diefstal.

Van Vreckem wordt beschuldigd van verduistering van minstens 4.020 euro ten nadele van het slachtoffer en het vennootschap Geens Fish. Van Vreckem en Janssens worden samen ook nog eens beticht van diefstal van minstens 11.970 euro ten nadele van Stéphane Geens en de bvba Geens Fish. De jury bestaat uit zeven vrouwen en vijf mannen. Het proces gaat maandag 18 november van start met het verhoor van de beschuldigden. Het arrest over de strafmaat - als het koppel schuldig wordt bevonden - is voorzien op woensdag 27 november.