Julie en Michel behouden hun Michelinster Tom Vierendeels

18 november 2019

19u47 0 Dilbeek Brasserie Julie en restaurant Michel behouden hun Michelinster. Voor Michel is dit al de elfde ster op rij. Julie is nog maar drie jaar open en maar kreeg al drie jaar op rij een Michelinster.

Brasserie Julie van Thomas Locus in het centrum van Sint-Martens-Bodegem opende in januari 2017 de deuren. Eerder die maand sloot hij na acht jaar zijn sterrenzaak Bistro Margaux in hetzelfde gebouw. Julie ontving in november van dat jaar wel onmiddellijk een Michelinster. Vorig jaar in november kroonde Gault&Millau de zaak nog tot ‘Brasserie van het Jaar’. Een Michelinster voor 2020 bevestigt dus de kwaliteit van Locus en zijn team.

Een andere sterrenzaak in Dilbeek is de gevestigde waarde restaurant Michel in het centrum van Groot-Bijgaarden. Zij ontvingen in november 2008 hun eerste ster en ook nu bevestigen chef-kok Robert Van Landeghem en zoon Sam hun kwaliteit in de keuken. Eerder deze maand kreeg Michel ook al een 15/20 in de gids van Gault&Millau en dit jaar werd Maxime Verstuyft bekroond tot ‘Eerste Maître d’hotel van België 2020'.

Tot slot is Michelin ook opnieuw vol lof over Brasserie Bijgaarden. Eerder raakte al bekend dat de zaak opnieuw opgenomen wordt in de Big Gourmand van Michelin.