Jos van Impe schrijft boek over atletiekleven van Jean-Pierre Van den Berge

24 augustus 2020

15u44 0 Dilbeek Jos van Impe heeft een nieuw boek geschreven. Deze keer gaat het over het rijke atletiekleven van Jean-Pierre (Piet) Van den Berge uit Schepdaal. Van Impe dook eerder al meerdere keren in de sportgeschiedenis en schreef ook boeken over onder andere Jan Debusscher en de Motorcross in Dworp.

Piet Van den Berge behoorde tot de beste veldlopers in België in de jeugdreeksen in de periode 1953-1959. Hij was aangesloten bij Sporting Club Anderlecht, waar de legendarische Raoul Mollet trainer was en Léon Nevens uit Ternat en Willy Cocquereaux uit Teralfene de vedetten. Op 13 december 1953 won hij zijn eerste cross bij de kadetten in Sint-Lambrechts-Woluwe. Door zijn beroepsbezigheden bij de Gerechtelijke Politie brak Piet bij de senioren niet echt door. In 1961 won hij nog de Martini-cross bij de senioren en werd hij tweede in het Belgisch kampioenschap veldlopen bij de politie. Hij specialiseerde zich later in lange-afstandswedstrijden en was nog jaren actief als atleet bij politiewedstrijden. Piet is nu een tachtiger, maar hij traint nog bijna dagelijks.

Eerdere boeken

Auteur Jos van Impe verdiepte zich in eerdere boeken in de levens en carrières van andere Belgische sportmannen zoals de legendarische motorpiloot ‘Grizzly’ (Gilbert De Rudder), de motorcrossers Frans Adam en Felicien De Camps. Ook atletiek kon op zijn interesse rekenen met een boek over Frans Wauters.

Het boek van 258 bladzijden en meer dan 150 foto’s is te verkrijgen op de website van www.lulu.com of bij de auteur zelf via jvanimpe@gmail.com. De levertijd is ongeveer twee weken. Er zijn twee versies van het boek: zachte kaft en zwart/wit binnenkant (15 + 5.50 euro verzendingskosten) of harde kaft en kleurendruk binnenkant (25 + 5.50 euro verzendingskosten).