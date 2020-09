Jeugdverenigingen halen opnieuw papier op Amber Gys

05 september 2020

12u48 1 Dilbeek Vanaf september hervatten de jeugdverenigingen de papierophalingen. De data die op de afvalkalender staan, blijven gelden. Ook de ophalingen door Intradura blijven plaatsvinden zoals voorzien.

In september gaat de papierophaling door op 5, 10 en 12 september in Dilbeek. In Groot-Bijgaarden wordt het papier opgehaald op 10 en 12 september. Voor Itterbeek, Schepdaal, Sint-Martens Bodegem en Sint Ulriks Kapelle zal deze plaatsvinden op 19 september. De gemeente, Intradura en de verenigingen zelf zorgen ervoor dat de ophaling op een veilige manier kan verlopen. Zo wordt er wel gevraagd om de plastic verpakkingen weg te halen en geen pakketten van meer dan 15 kilogram te maken. Zoals gewoonlijk wordt het papier liefst in een kartonnen doos aangeboden of gebonden in een touw.