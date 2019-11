Jacob uit Turnhout wint Dilbeekse schrijfwedstrijd rond fantasy Tom Vierendeels

Jacob Dens uit Turnhout heeft de schrijfwedstrijd Schrijfwolf van de bibliotheek Wolfsput en de Westrand gewonnen. Zij hielden in november een fantasymaand en lieten schrijvers hun creativiteit zegevieren. Schrijfster en jurylid Pen Stewart mocht de prijzen overhandigen.

In totaal werden 21 verhalen ingestuurd door zeventien verschillende deelnemers. Onder hen ook zes Nederlanders. Een succes voor een eerste editie. “Ik was blij dat er eindelijk terug een fantasywedstrijd in Vlaanderen was”, zei Pen Stewart, die succes boekte met haar fantasyroman Wintercode. “Vorig jaar konden we alleen nog maar dromen van een maand rond het thema fantasy. Dit is heel belangrijk voor het genre en ik hoorde dat ook tal van andere bibliotheken al interesse tonen in een soortgelijk project.

Jacob Dens uit Turnhout won de wedstrijd uiteindelijk met zijn verhaal ‘Naar Gods evenbeeld’. Hij kon niet persoonlijk aanwezig zijn, maar volgde de avond wel via Skype. Op de tweede plaats eindigde Jan Sebrechts uit Zoersel met ‘Kringloop van het leven’ en het brons was weggelegd voor Sander de Leeuw uit Holsteren (Nederland). Ze kregen alle drie een reproductie van een schilderij van Pen Stewart, een tienbeurtenfilmkaart voor de Westrand terwijl Jacob een trofee en een boekenbon kreeg.