Jaarmarkten Schepdaal en Dilbeek afgelast: “Maar we kunnen met alle moed uitkijken naar volgend jaar” Amber Gys

09 juli 2020

16u22 0 Dilbeek Voor het eerst in tientallen jaren zullen de jaarmarkten van Dilbeek en Schepdaal niet doorgaan. Voor Dilbeek zou het de 73ste editie geweest zijn, voor Schepdaal al de 94ste. Deze beslissing werd weloverwogen gemaakt door het gemeentebestuur en de jaarmarktcomités. “We zijn ontgoocheld, maar dit is de beste optie om de veiligheid van elke inwoner te kunnen garanderen.” Jaarlijks brengen beide jaarmarkten duizenden mensen op de been.

De beslissing om de jaarmarkten af te gelasten werd genomen in samenspraak met het schepencollege, de dienst Lokale Economie, de gemeentelijke crisiscel en beide betrokken jaarmarktcomités. De huidige coronamaatregelen maken het momenteel te moeilijk om grotere evenementen te kunnen of mogen organiseren. “We zouden enorm veel veiligheidsvoorschriften moeten naleven”, zegt Paul Vanden Meerssche (Open VLD), schepen voor Lokale Economie. “Ook bijkomend hygiënemateriaal en het maximaal toelaten van bezoekers maakt dat de jaarmarkten onder druk kwamen te staan.”

Verantwoordelijke functie

Het gemeentebestuur van Dilbeek had een enorme verantwoordelijkheid in deze beslissing. “Het is voor alle organisatoren onmogelijk om een gepaste regeling uit te werken”, aldus burgemeester Willy Segers (N-VA). “We hebben dan ook samen deze beslissing gemaakt om de beide jaarmarkten af te gelasten. We zijn ontgoocheld, maar dit is de beste optie om de veiligheid van elke inwoner te kunnen garanderen.”

We zouden enorm veel veiligheidsvoorschriften moeten naleven. Ook bijkomend hygiënemateriaal en het maximaal toelaten van bezoekers maakt dat de jaarmarkten onder druk kwamen te staan Paul Vanden Meerssche

Beide jaarmarktcomités begrijpen daarom ook deze beslissing. “Natuurlijk zijn we ontgoocheld”, zegt Patrick Mostinckx, voorzitter van het jaarmarktcomité in Schepdaal. “De jaarmarkt en Schepdaal Feest zijn een sociaal gebeuren waar iedereen zich comfortabel moet voelen, maar dat is momenteel niet te garanderen.” Het comité had ook al heel wat voorbereidingen getroffen om de Brasserfeesten in mei te laten doorgaan. “Dit was al een eerste streep door onze rekening. De afgelasting van de jaarmarkt trekt nu dus opnieuw een grote streep door onze financiële status.”

Alternatieve activiteit

Ook het comité van Dilbeek is ontgoocheld, maar begrijpen de beslissing volledig. De Dilbeekse jaarmarkt trekt elke jaar bijna tienduizend bezoekers. “Dit is ook voor veel Dilbekenaren die de 73ste editie in hun agenda hadden staan een ontgoocheling”, zegt Lodewijk De Mot, voorzitter van het jaarmarktcomité in Dilbeek. “Wij tonen alle begrip voor deze wijze en moedige beslissing.”

Het is mogelijk dat er een alternatieve en kleinschalige activiteit kan georganiseerd worden, maar daar zal tijd meer duidelijkheid over brengen. De comités kunnen alvast rekenen op de logistieke en financiële steun van het gemeentebestuur. Beide jaarmarkten zullen in 2021 opnieuw kunnen plaatsvinden, en daar vinden ze nog alle moed voor. De kermissen en avondmarkten van Sint-Ulriks-Kapelle en Sint-Anna-Pede zullen echter ook niet doorgaan.