Jaarmarkt palmt opnieuw Dilbeek in (met rist aan optredens en activiteiten) Michiel Elinckx

02 oktober 2019

16u58 2 Dilbeek Op maandag 7 oktober vormt de jaarmarkt voor een dag het epicentrum in het Dilbeekse verenigingsleven.

Vanaf 10 uur start de jaarmarkt, met de vele kraampjes in het centrum. Op verschillende locaties zijn er ook veewedstrijden, aan de Kasteelhoeve wordt een kinderboerderij ingericht.

Traditioneel vuurwerk

De markt duurt tot 16 uur. ‘s Avonds kan iedereen terecht in de grote tent van Oosthoek Live voor optredens van Ina Rose, Strawdogs, DC Live en deejays Peter Van de Veire en Marouane & the Fellaini’s. Om 20.30 uur is er het traditioneel vuurwerk in het gemeentepark.