Itterbeek heeft na veertig jaar opnieuw een kerststal, inwoners worden uitgedaagd om gevels zo mooi mogelijk te versieren Tom Vierendeels

17 december 2019

17u50 0 Dilbeek Voor de Sint-Pieterskerk in Itterbeek pronkt na meer dan veertig jaar opnieuw een kerststal. Het feestcomité Itterbeek Dorp ging hiervoor in zee met De Maakhangaar. Raoul Van Cutsem, jarenlang zaakvoerder van brouwerij Timmermans, schonk bovendien gratis een kerstboom.

Een exact jaartal kan er niet op gekleefd worden, maar de leden van het feestcomité vermoeden dat het al zeker veertig jaar geleden is dat er nog een kerststal aan de kerk stond. Een kerstboom ontbrak de afgelopen jaren overigens ook al aan de Sint-Pieterskerk. Het feestcomité wilde niet zomaar laten gebeuren en ging in zee met De Maakhangaar. Bij die laatste worden afbraakmaterialen en oude, kapotte voorwerpen gebruikt om iets nieuws te creëren om zo aan up-cycling te doen. Voor de kerststal werd met voornamelijk met paletten en ‘afvalhout’ gewerkt om tot deze creatie te komen. Enkel de lichtjes werden niet zelf gemaakt en de twee lammetjes uit de stal komen uit de kerk. Kindje Jezus kon in de kringloopwinkel op de kop getikt worden. Raoul Van Cutsem, zeg maar de pater familias van de Dilbeekse deelgemeente, schonk bovendien gratis een kerstboom die naast de stal pronkt.

Mooiste kerstgevel

En om de kerstsfeer in het dorp te vergroten schrijft het feestcomité ook een wedstrijd uit. De leden dagen de inwoners uit om de gevels zo mooi mogelijk te versieren. Wie de mooiste kerstversiering heeft maakt kans op een mooie prijs. Die prijsuitreiking zal plaats vinden tijdens de nieuwjaarsreceptie die op 11 januari vanaf 19 uur doorgaat in de feestzaal van brouwerij Timmermans. Om 18 uur gaat overigens een fakkeltocht voor kinderen van start. Inschrijven voor de tocht kan via itterbeekdorp@gmail.com.