Intercommunale Haviland klaar voor coördinatie schakelzorgcentrum

Intercommunale Haviland klaar voor coördinatie schakelzorgcentrum Amber Gys

04 april 2020

16u25 0 Dilbeek De coördinatie van het schakelzorgcentrum in het Gosset Hotel is in handen van intercommunale Haviland, die heel wat ervaring in huis heeft op vlak van preventie en noodplanning.

Om de druk op de ziekenhuizen op te vangen, komt er een schakelzorgcentrum in het Gosset Hotel in Groot-Bijgaarden. Het samenwerkingsverband tussen lokale besturen en intercommunale Haviland kan indien nodig vanaf vrijdag 10 april coronapatiënten opvangen die het ziekenhuis mogen verlaten of thuis niet terecht kunnen. Dit zijn bewoners uit de eerstelijnszones Amalo (Asse, Merchtem, Affligem, Liedekerke, Opwijk) en Pajottenland (Bever, Gooik, Galmaarden, Herne, Roosdaal, Lennik, Dilbeek, Ternat).

Stephan Verwee, algemeen directeur van Haviland hoopt dat de opstart van het centrum nooit moet gebeuren. “Maar in deze tijden van nood is voorbereiding essentieel”, gaat hij verder. “Haviland staat klaar om de nodige expertise en praktische kennis te delen en het schakelzorgcentrum op het terrein te coördineren. We zetten onze schouders onder dit strategisch maatschappelijk project, dat tegelijk de meerwaarde onderstreept van regiovorming en samenwerking over de gemeentegrenzen heen.”

Buffer voor ziekenhuiscapaciteit

Het schakelzorgcentrum vormt een belangrijke buffer voor de ziekenhuizen, die een grote toestroom van coronapatiënten te verwerken krijgen. “Er moeten voldoende bedden beschikbaar blijven voor wie complexe zorg nodig heeft. We vangen mensen op die besmet zijn met COVID-19, maar die nog niet meteen naar het ziekenhuis moeten of die het ziekenhuis al kunnen verlaten”, aldus Christophe Sijbers preventieadviseur bij Haviland

Dit schakelzorgcentrum wordt voornamelijk gefinancierd door de overheden, maar wordt via Haviland gecoördineerd door de lokale besturen. “Wij vormen een extra tussenschakel die de bestaande formele en informele zorg ondersteunt. De bedoeling blijft om iedereen zo snel mogelijk terug naar huis te laten gaan, waar men verder door andere instanties ondersteund wordt. Tegelijk wordt er psychosociale ondersteuning voorzien voor het zorgpersoneel en de vrijwilligers”, sluit Sijbers af.

