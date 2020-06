Inbrekers lopen met flatscreen over straat als patrouille voorbijrijdt Wouter Hertogs

10 juni 2020

13u52 2 Dilbeek Een 36-jarige man die in 2018 op heterdaad betrapt werd bij een inbraak in Dilbeek riskeert 30 maanden cel. Een tweede man, die ook bij de inbraak betrapt werd, riskeert eenzelfde straf maar kwam niet opdagen voor het proces.

De twee werden in de nacht van 24 op 25 augustus 2018 betrapt in een industriezone in Dilbeek. Een politiepatrouille had er een verdacht voertuig opgemerkt en was poolshoogte gaan nemen, en merkte beide mannen op terwijl ze met een flatscreen-televisietoestel over straat liepen. Hun wagen, het verdachte voertuig, stond even verderop en bleek uitgerust met gestolen nummerplaten. Het televisietoestel bleek dan weer afkomstig uit een bedrijf, waar de twee een raam hadden verbrijzeld om binnen te dringen.

Een van hen werd al tweemaal veroordeeld tot een werkstraf, voor afpersing en voor diefstal met braak. Diens advocaat pleitte opnieuw voor een werkstraf. “Mijn cliënt had het in die periode moeilijk om werk te vinden en zat in geldnood”, klonk het. “Toen heeft hij deze stommiteiten begaan. Nu heeft hij vast werk gevonden.” Uitspraak op 26 juni.