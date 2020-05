Inbrekers betrapt met flatscreen in hun handen: tot 36 maanden cel gevorderd Wouter Hertogs

28 mei 2020

15u27 0 Dilbeek Twee mannen riskeren 32 en 36 maanden cel voor een inbraak in een bedrijf in Groot-Bijgaarden. De twee werden op heterdaad betrapt toen ze aan de haal wilden gaan met een televisietoestel.

In de nacht van 23 op 24 augustus zag een patrouille hoe twee mannen over een hek van een bedrijf in Groot-Bijgaarden klommen. Ze besloten hen te intercepteren. Met succes, want de twee hadden een flatscreen-TV op zak. Ze bleken eerder een nummerplaat gestolen te hebben. deze hadden ze op hun vluchtauto gemonteerd om onder de radar te blijven. Een van hen had bovendien een boksijzer op zak waardoor hij ook voor verboden wapenbezit vervolgd werd. Daarom werd tegen hem 36 maanden cel gevorderd. Zijn kompaan riskeert 32 maanden. Uitspraak op 10 juni.