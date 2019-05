Inbreker slaat 8 keer toe op 1 uur tijd WHW

31 mei 2019

16u01 0 Dilbeek Een 33-jarige man riskeert 4 jaar cel voor 11 inbraken. Op 13 december sloeg hij in Dilbeek maar liefst 8 keer toe op een tijdspanne van één uur.

De man zijn specialiteit waren als het ware ‘inbraakreeksen’. Zijn modus operandi was dan ook niet de meest gesofisticeerde. Hij sloeg een ruit van een huis in, drong de woning binnen en doorzocht alles. Vervolgens wandelde hij even verder en deed hij hetzelfde bij een andere woning. Op 24 juni sloeg hij zo 3 keer toe op de Lenniksebaan in Sint-Pieters-Leeuw. Een half jaar later, op 13 december, waren enkele straten in Dilbeek zijn doelwit. Niet elke inbraak liep van een leien dakje. Zo liep hij een bewoner tegen het lijf waarna hij deze hardhandig wegduwde en de benen nam. Ook vernielde hij met een tegel een ram maar geraakte hij nog niet binnen. Bovendien had de bewoonster het lawaai gehoord en kon ze de politie bellen. Een patrouille kon hem even later klem rijden. Ontkennen had geen zin want in zijn rugzak troffen de agenten allemaal gestolen waar, zoals een mp 3-speler, schoenen en een zonnebril, aan. “Op dat moment was hij nota bene 2 weken vrij onder voorwaarden”, aldus het parket, dat mede daarom een fikse effectieve straf vorderde. “Mijn cliënt stal uit honger. De buit zou hij in Anderlecht op de zwarte markt verkopen”, aldus zijn advocaat. Zijn cliënt zelf voegde er nog een andere reden aan toe. “Ik was toen echt drugsverslaafd. In de gevangenis gebruik ik niets meer dus nu ben ik weer clean”, vertelde hij de rechter. Uitspraak op 25 juni.