Inbreker in spookvilla krijgt

werkstraf van 120 uur Wouter Hertogs

01 april 2020

13u11 0 Dilbeek Een jongeman die in 2018 inbrak in een leegstaande villa langs de Lenniksebaan is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. Eerder had hij bij verstek nog 3 jaar cel gekregen. Meer dan 80 personen werden eind 2018 opgepakt bij inbraken en inbraakpogingen in het huis, nadat geruchten de ronde deden dat er veel geld verstopt lag.

De 25-jarige beklaagde was een van de vele tientallen jongeren die anderhalf jaar geleden een bijzondere interesse hadden in de villa aan de Lenniksebaan. Dag en nacht probeerden ze er in te breken in de hoop grote sommen cash geld te vinden. Dat gerucht was ontstaan nadat er in oktober enkele jongeren betrapt werden die - volgens burgemeester Willy Seghers (N-VA) - zo’n 850 euro hadden buitgemaakt.

Anderhalf jaar later regent het dan ook rechtszaken rond de beruchte villa. De jongeman is de vierde die veroordeeld werd. Hij was een van de ‘gelukkige’ jongeren die geld vond in de villa. Op 11 oktober 2018 had hij ingebroken in de woning. Toen de politie ter plaatse kwam, kon ze twee andere verdachten klemrijden die waren gevlucht in een bestelwagen. ‘Daarbij werd een aanzienlijke som geld aangetroffen’, aldus het proces-verbaal.

Verzet

De beklaagde, die nadien werd opgepakt, gaf toe dat hij had ingebroken en geld had gestolen uit de villa. Hij werd daarvoor bij verstek veroordeeld tot 3 jaar cel, maar de man tekende verzet aan, waardoor de zaak opnieuw voor de rechtbank kwam. “Hij werd in het verleden al veroordeeld tot een werkstraf en is in de gevangenis beland omdat hij die niet uitvoerde, hij weet nu wat de gevolgen zijn als hij dat nog eens zou doen”, had zijn advocaat gepleit. De rechtbank besloot hem toch nog een tweede kans te geven.