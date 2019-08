Inbreker ging als wildeman tekeer tegen politie WHW

28 augustus 2019

13u20 0 Dilbeek Een 38-jarige Poolse inbreker riskeert 18 maanden cel. Hij werd midden juni op heterdaad betrapt bij een inbraak in Dilbeek en had zich toen hardhandig verzet tegen zijn arrestatie.

De man ging op 16 juni te werk als een olifant in een porseleinenwinkel. Midden op de dag stampte hij de toegangspoort naar de tuin van een woning in Dilbeek open en greep vervolgens een bloempot om een glazen schuifdeur te verbrijzelen. Een buurvrouw hoorde en zag het tumult en belde meteen de politie. Toen die ter plaatse kwam, had de Pool in de keuken van de woning naast een fototoestel al een hoop eten en drank verzameld. Bij het zien van de agenten trachtte hij de trap op te vluchten. Daar kwam het tot een stevige schermutseling, waarbij de Pool zich met slaan en trappen verzette tegen zijn arrestatie. Uiteindelijk kon hij toch met de nodige moeite ingerekend worden. De man bleek al een kleine 20 jaar illegaal in België te verblijven. “Mijn cliënt kampt met psychologische problemen en is in behandeling geweest voor schizofrenie”", pleitte zijn advocate, “hij is ook drie jaar lang bij de AA geweest, en is meer gebaat bij een behandeling dan bij een effectieve gevangenisstraf.” Uitspraak op 11 september.