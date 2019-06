In het Dilbeek van Elke Van Mello Michiel Elinckx

03 juni 2019

14u00 6 Dilbeek Elke Van Mello is bekend als presentatrice bij radiozender Joe, maar ook als acteur in de VIER-serie Auwch. Al meer dan tien jaar woont Van Mello in het hartje van Sint-Martens-Bodegem. Als fervente wandelaar geniet ze van de fauna en flora van de Brusselse rand. Tevens geeft ze iedere week les in Dil’Arte. “Velen vinden het grijze gebouw van Westrand vreselijk, maar ik ben er dol op.” De acht favoriete plekjes in Dilbeek en omstreken van Elke Van Mello.

1. Westrand

“De Westrand-site vormt het epicentrum van de culturele activiteiten binnen Dilbeek. Naast de cultuurcentrum heb je er de bibliotheek, het kleurrijke gebouw van de kunstacademie en natuurgebied De Wolfsputten. En dat allemaal op wandelafstand van mekaar. Ik ben vooral dol op het grijze gebouw van CC Westrand. Velen vinden de grijze betonstructuur lelijk, maar voor mij roept het vele herinneringen op. Als kind speelde ik door de wirwar van gangen, nu roept het nostalgische gevoelens op.”

Kamerijklaan 46

www.westrand.be

2. Pedemolen

“De Pedemolen doet me denken aan de Bruegel en lang vervlogen tijden. De molen heeft ook een persoonlijk kantje: mijn schoonvader Jan Delcour is een van de vier molenaars. Iedere twee en vierde zondag van de maand zijn er maaldemonstraties voor bezoekers. Ik ben dol op literatuur, en de molenaar is literair gezien eigenlijk een deugeniet. Naast het historische aspect is de Pedemolen een prachtige site om door te wandelen. Achter de watermolen is er een vijver en een appelboomgaard, waar ik iedere zomer samen met de familie zelf appels pluk.”

Lostraat 84 Schepdaal

3. Krijmerie Van Gaasbeek

“Wie van aan de Pedemolen een wandeling wil maken, moet zeker eens naar Gaasbeek gaan. In de schaduw van het kasteel ligt de Krijmerie Van Gaasbeek. Ik ben zot op ijsjes, en zeker op die van de Krijmerie. Iedere zomer stop ik er enkele keren om te genieten van een heerlijk ijsje.”

Kasteelstraat 37, Gaasbeek

www.krijmeriegaasbeek.be

4. La Dotta

“Een fantastisch Italiaans restaurant in het centrum van Groot-Bijgaarden. Vroeger gekend als Eat&Geniet, maar uitbaters eigenaars Aurélie en Anthony Presti veranderden in 2018 het concept naar La Dotta. Ik ben er alleszins dol op: heerlijk Italiaans eten in een fantastisch kader. Ieder jaar vier ik er, samen met mijn man, onze huwelijksverjaardag. Leuk weetje: voor Eat&Geniet heette de zaak De Noot. Als puber ging ik er vaak een centje gaan bijverdienen. Naast La Dotta heb ik nog twee andere lievelingsadresjes: ‘t Misverstand in Sint-Martens-Bodegem en Kamiel in Ternat.

Brusselstraat 349, Groot-Bijgaarden

www.ladotta.be.

5. Galerie MixArt

“Mensen denken dat ze naar Brussel moeten gaan om prachtige kunstwerken te ontdekken, terwijl Galerie MixArt in Sint-Martens-Bodegem the place to be is. Hugo Tanghe baat de galerie uit en is toch wel een gekende naam binnen het wereldje. Soms organiseren ze muzikale avonden. Enkele jaren geleden was er een concert van onder meer Maura Pawlowski en Jan Hautekiet. Letterlijk twee tuinen verder van mijn deur. Zeker eens op zondagnamiddag binnenwandelen: het is de moeite waard.”

Sint-Martinusstraat 101, Sint-Martens-Bodegem

www.mixart.be

6. Hoppewandeling

“Ik ben een fervente wandelaar. Bij ons in Sint-Martens-Bodegem lopen er twee gekende wandelingen: de Hoppewandeling en de Vierbekenwandeling, die onder meer langs de Molenbeek loopt. Ik wil bij deze ook een oproep doen om meer te investeren in trage wegen. Daarnaast is het belangrijk om goede fietspaden aan te leggen. Soms neem ik mijn fiets en maak ik de gevaarlijkste situaties mee. Ik wil mij daar in de toekomst zeker voor inzetten.”

7. Jérôme

“Julie Henno is een jonge vrouw, maar probeert toch haar eigen weg te vinden met Jérôme, een modezaak in het centrum van Ternat. Als ik er binnen spring, moet ik zeker iets hebben van de collectie. Ze vecht om te groeien, en daar heb ik het grootste respect voor. Sinds kort heeft ze een nieuwe vestiging in Aalst. Dat is een signaal dat ze wil en kan groeien.”

Statiestraat 22, Ternat

www.jerome-shop.com

8. ‘t Castelhof

“Gekend als een jeugdcentrum, maar niet als plekje om te wandelen. Deze locatie heeft een enorm potentieel, met onder meer een leuke speeltuin. Toch weten niet veel Dilbekenaren dat je er leuk kan wandelen. ‘t Castelhof heeft iets sprookjesachtig, met de mooie gebouwen en paden. Ik kom er te weinig, maar als ik het doe, neem ik zeker de picknickmand mee. Ideale gezinsuitstap onder de hemelsblauwe lucht.”

Molenstraat 102, Sint-Martens-Bodegem