Exclusief voor abonnees Hubertine (90) overleden aan coronavirus, familie zoekt laatste videobeelden: “Zaterdag stonden we nog aan haar raam te zwaaien” Amber Gys

23 april 2020

15u53 4 Dilbeek Hubertine Moors (90), bij vrienden en familie beter gekend als ‘Tinneke’, is woensdag bezweken aan het coronavirus in woonzorgcentrum Dilhome. Enkele dagen ervoor was ze volgens de familie nog helemaal in orde, het leek of er niets aan de hand was. De familie van Hubertine is nu op zoek naar de laatste videobeelden van hun geliefde oma.

De familie van Hubertine Moors is op zoek naar de laatste beelden die van hun oma in Orelia Dilhome in Dilbeek zijn gemaakt. “Oma stond op haar balkon zodat ik en mijn vader vanop de straat met haar konden praten. Plots kwam een blanke man van rond de veertig, normaal gebouwd, vragen of hij mij en mijn oma vanop straat mocht filmen. Na onze toestemming is hij een camera gaan halen in zijn grijze auto die aan de overkant van de straat geparkeerd stond. Dan is hij 10 minuten blijven filmen”, klinkt het bij kleindochter Cindy. “Omdat ze nu gestorven is, zijn dit de laatste beelden die van haar werden gemaakt. Wij willen natuurlijk die laatste herinnering aan onze oma blijven koesteren.”

Indien iemand informatie heeft over de man die de laatste beelden van haar nam, kan die persoon Cindy bereiken via cindy.egyed@gmail.com. Lees hieronder de getuigenissen van haar familie en verzorgers uit het rusthuis.

