Honderden boetes opgesteld en twee arrestaties bij controle van zeven autohandelaars Tom Vierendeels

12 oktober 2020

15u44 1 Dilbeek Bij een grote controleactie door verschillende politiediensten en andere inspectiediensten bij zeven autohandelaars in Dilbeek werden liefst 300 boetes opgesteld. Eén auto moet ook vernietigd worden. Tot slot werden twee personen gearresteerd.

De agenten en controleurs vielen binnen op drie locaties in Dilbeek, Groot-Bijgaarden en Schepdaal. Op de locaties in Dilbeek en Groot-Bijgaarden waren evenwel verschillende vennootschappen in dienst waardoor in totaal zeven bedrijven gecontroleerd werden. De FOD Financiën stelde voor liefst 300 auto’s een boete van 50 euro op voor specifieke inbreuken, goed dus voor een totaal van 15.000 euro. Eén auto zal bovendien volledig ontmanteld moeten worden bij een erkend depolutiecentrum omdat de wagen al te lang niet meer een keuring beschikte en bijgevolg ook niet meer verkocht kan worden. Twee personen werden bij de actie gearresteerd. Eentje omdat hij geseind stond, de andere omdat hij illegaal ons land verbleef. De Dienst Vreemdelingenzaken werd dan ook op de hoogte gebracht.

De lokale politiezone Dilbeek werkte voor de zogeheten multidisciplinaire controleactie samen met de Sociale Inspectie (RSZ), de Milieudienst van de gemeente Dilbeek, de FOD Financiën, de douane en de dienst Environmental Crime van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP). Die samenwerking is nodig omdat bepaalde materies erg complex zijn. Bij de afgelopen controle waren personen aanwezig die elk perfect op de hoogte waren van een deeltje, waardoor dus alle wet- en regelgevingen gecontroleerd konden worden.