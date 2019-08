Hof Ter Smissen uit Thuis verdwijnt onder de sloophamer (en ruimt plaats voor woonproject) Wim De Smet

12 augustus 2019

12u35 48 Dilbeek Het historische Hof Ter Smissen, dat jarenlang een bekend decor was in de televisieserie Thuis, verdwijnt deze week grotendeels onder de sloophamer. De oude hoeve maakt plaats voor een modern woonproject. Alleen het oorspronkelijke woonhuis van de hoeve blijft overeind.

Hof Ter Smissen geniet nationale bekendheid omdat het vijftien jaar lang te zien was in Thuis. Het hof vormde het decor voor de gelijknamige manege met restaurant en hotel dat eigendom was van Marianne Bastiaens, althans toch in de serie. In het echt behoorde de hoeve decennialang toe aan de familie Janssens die er ook een manege met café hadden. “De televisiemakers hebben in 2011 afscheid genomen van het Hof Ter Smissen als filmlocatie”, meldt vastgoedmakelaar Hannes Verdoodt. “De gebouwen waren te onveilig geworden om hier nog te filmen. In de serie zelf werd de hoeve in 2011 verwoest door een brand. Maar in het echt is alles hier gebleven zoals het altijd was.”

De oorspronkelijke bewoners van de hoeve verhuisden vorige week. Vanaf vandaag verdwijnen alle gebouwen, behalve het woonhuis, onder de hamer. “Woensdag moet er nog asbest verwijderd worden en nadien volgt ook een archeologisch onderzoek”, zegt Lode Verdoodt van projectontwikkelaar Woenst. “We verwachten dat de afbraak zo’n twee weken in beslag neemt. Op 15 september hopen we met de bouw te beginnen.”

De oude stallen en schuren ruimen plaats voor een gloednieuw woonproject. “Het project Hof Ter Smissen zal plaats bieden aan 29 nieuwbouw woningen, 2 appartementen en een commerciële ruimte”, weet Hannes Verdoodt. “Dit wordt een opmerkelijk project. De woningen zijn niet aan de straatkant gelegen maar kijken uit op een gemeenschappelijk binnenplein. Rondom het project gaan we een grote gemeenschappelijke tuin aanleggen met graszones, een boomgaard en bos.”

Toch willen de architecten de historiek van de site bewaren. “De woningen krijgen een privé-tuintje en er komt ook een ondergrondse parkeergarage”, luidt het. “Zo verdwijnen de auto’s uit het zicht en kan iedereen toch veilig en dichtbij parkeren.”

De prijzen van de woningen schommelen tussen 305.000 en 365.000 euro. In het oorspronkelijke woonhuis worden twee appartementen ingericht. Het grootste appartement telt 200 vierkante meter en kost 550.000 euro. Op het gelijkvloers wordt een commerciële ruimte ingericht. “Maar een café, zoals vroeger, zal niet meer mogelijk zijn. We willen geen hinderlijke activiteiten voor de bewoners.”

De oude gebouwen van het Hof Ter Smissen dateren uit de achttiende en de negentiende eeuw. Het gaat om een voormalige pachthoeve van de abdij van Groot-Bijgaarden. De eerste vermelding van hoeve dateert van 1510.

