Heilige Theresialaan wordt schoolstraat: straat wordt aan begin en einde van schooldag afgesloten Michiel Elinckx

02 juli 2019

20u27 0 Dilbeek De Heilige Theresialaan, waar de lagere school van Regina Caeli is, wordt voortaan een schoolstraat.

Een schoolstraat wordt telkens afgesloten een halfuur voor het begin en na het einde van een schooldag. Hierdoor kunnen leerlingen zich veilig naar de schoolpoort begeven. De oudervereniging Lagere School vroeg al langer voor extra veiligheidsmaatregelen. In mei zette de ouderraad een ludieke verkeersactie op poten om wijzen op de veiligheid van de kinderen. Het is echter niet de eerste schoolstraat in Dilbeek. Onder meer De Klimop kreeg in 2017 de allereerste schoolstraat van Dilbeek.