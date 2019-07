Hartverwarmend! Woonzorgcentrum viert koppel van 100 jaar oud: "Iedere dag wandelen ze samen door de tuin” Michiel Elinckx

09 juli 2019

17u17 0 Dilbeek 78 jaar getrouwd en allebei de kaap van honderd jaar overschreden: rusthuis Dilhome vierde deze namiddag de verjaardag van inwoonster Flore. Samen met haar man Maurits werd ze in de bloemetjes gezet door het hele woonzorgcentrum. “Ze gaan er zéker nog wat jaartjes bijdoen”, vertelt zoon Denis.

Groot feest in woonzorgcentrum Dilhome, aan de Baron de Vironlaan. Flore Gyssels viert vandaag haar honderdste verjaardag. Geen unicum in onze regio, maar het is wel uitzonderlijk dat haar man Maurits ook de kaap van honderd jaar overschreden heeft. Samen zijn ze al 78 jaar getrouwd. “Sinds 1 april 2011 wonen Maurits en Flore in Dilhome”, vertelt Caroline Vercauteren van Dilhome. “Maurits vierde in september zijn honderdste verjaardag, vandaag is het de beurt aan Flore. Bijna 78 jaar zijn ze gehuwd, en ze hebben allebei 100 jaar op de teller. Het zijn cijfers die tot de verbeelding spreken. Daarom zetten we het koppel in de bloemetjes. De liefde spat er ook iedere dag nog af. Er gaat geen dag voorbij zonder samen in de tuin van ons woonzorgcentrum te wandelen.”

Beenhouwerij

Maurits en Flore ontmoetten elkaar tijdens Spanuit Kermis. Ze trouwden vervolgens in Itterbeek op 21 oktober 1941. 78 jaar later zijn ze nog altijd gelukkig samen, maar laat de gezondheid het soms eens afweten. Flore wordt onder mee geplaagd door felle hoofdpijn, het gehoor van Maurits is niet meer zoals vroeger. Zoon Denis is trots op zijn ouders. “Ze runden samen de slagerij langs de Ninoofsesteenweg”, vertelt Denis. “Ze namen de zaak over van de ouders van mijn moeder. Mama Flore draaide iedere dag mee in de beenhouwerij, en nam daarnaast de zorg van de kinderen op zich. Ze is een lieve en zorgzame moeder, met een zeer zacht karakter. Zij zorgde ervoor dat alles thuis van een leien dakje liep. Af en toe ging ze shoppen, want dat deed ze graag.”

Genen

De hoge leeftijd van zijn ouders is volgens Denis puur toeval. “Ze hebben altijd gezond geleefd, maar het zit ook in de genen”, aldus Denis. “Het is niet dat ze van een ‘sterke’ stamboom komen. Mijn voorouders hebben niet uitzonderlijk lang geleefd. Hun geheim? Zoals bij ieder koppel: soms water bij de wijn doen. Dan worden de meeste problemen vermeden.”

Koninklijke felicitaties

Het feestje voor het honderdjarige koppel werd deze namiddag op gang getrokken door een huldiging, met onder meer het gemeentebestuur. Het koppel kreeg felicitaties van koning Filip en koningin Mathilde. Ook de provincie Vlaams-Brabant zette de honderdjarigen in de bloemetjes. “De provincie reikt slechts vijftien keer per jaar een medaille uit voor een honderdjarige”, vertelt schepen Walter Zelderloo (Open VLD). “Het is dus zéér zeldzaam. Het is mooi dat er in Dilbeek weer gevierd mag worden. Het staat dan ook vast: Dilbeek is de mooiste gemeente van onze provincie.” Na de officiële huldiging werd iedereen uitgenodigd op de dansvloer voor een dansje.