Grote weekendcontroles in Dilbeek en Asse: 28 bestuurders onder invloed en 635 te snel Tom Vierendeels

28 januari 2020

10u01 0 Dilbeek De Dilbeekse politie organiseerde vrijdagnacht grote verkeerscontroles uit op zes locaties in Dilbeek. Vijftien chauffeurs bleken onder invloed te rijden. Daarnaast werden nog 23 inbreuken vastgesteld. Tegelijkertijd werd er ook geflitst in vijf straten. De politie heeft ook gedetailleerdere resultaten gegeven over de grote PACE-actie van zondag.

De agenten stelden zich vrijdagnacht op langs de Ninoofsesteenweg, de Moeremanslaan, de Berchemstraat, de Brusselstraat, de Molenbergstraat en de Stationsstraat. In totaal werden 132 bestuurders onderworpen aan een ademtest en daarvan bleken er vijftien te veel gedronken te hebben. Een onder hen was bovendien onder invloed van cannabis, was in het bezit van cannabis en de keuring bleek bovendien ook nog vervallen te zijn. Er werden nog 23 verkeersinbreuken vastgesteld waaronder elf voor het niet dragen van de gordel.

Daarnaast werd er tegelijkertijd ook geflitst op de Ninoofsesteenweg, in de Kloosterstraat, Molenstraat, Brusselstraat en in de Dansaertlaan. 112 bestuurders op een totaal van 1.040 reden te snel langs de flitswagen.

PACE-actie

De politie heeft ook meer resultaten bekend gemaakt van de grote PACE-actie van zondag die samen met leerlingen van het PIVO plaatsvond in Zellik en Groot-Bijgaarden. Van de 1.902 bestuurders die gecontroleerd werden hadden er dertien te veel gedronken. Vijf bestuurders bleken ook onder invloed van cannabis te rijden. Op twee locaties werden ook 3.332 chauffeurs op hun snelheid gecontroleerd en daarvan reden er 523 te snel. Uitschieter viel op de Gossetlaan te noteren waar iemand 114 km/u reed. Tot slot werden ook 133 verkeersinbreuken vastgesteld waaronder 37 voor het niet dragen van de gordel, 13 voor het niet op zak hebben van het rijbewijs, 18 voor een vervallen keuringsattest en 15 voor foutparkeren.