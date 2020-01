Grote controles in Zellik en Schepdaal: 811 bestuurders te snel, tien onder invloed en 52 verkeersinbreuken vastgesteld Tom Vierendeels

06 januari 2020

15u36 16 Dilbeek De lokale politiezones AMOW, TARL en Dilbeek sloegen zondag de handen in elkaar voor twee grote verkeerscontroles in Asse en Schepdaal. Er werd zowel op rijden onder invloed als op snelheid gecontroleerd. Minstens zes rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.

De eerste controlepost werd zondagnamiddag opgesteld langs de Brusselsesteenweg in Asse, ter hoogte van brasserie Industria. In totaal werden 294 bestuurders gecontroleerd en twee onder hen bliezen alarm. Twee bestuurders moesten hun rijbewijs wel voor vijftien dagen inleveren omdat ze onder invloed van drugs reden. Daarnaast werden nog eens 38 verkeersinbreuken vastgesteld. Tegelijkertijd werd er in de omgeving ook geflitst op een strook waar maximaal zeventig kilometer per uur is toegelaten. Van de 2.350 wagens die de lens passeerden gingen er 727 te snel. Een chauffeur ging zelfs met 143 km/u voorbij de flitswagen.

‘s Avonds verplaatsten de ploegen zich naar de Ninoofsesteenweg in Schepdaal, ter hoogte van chocolatier Valentino. Van de 445 bestuurders die gecontroleerd werden bliezen er twee alarm en drie positief. Een bestuurder legde bovendien een positieve drugstest af. Daarnaast werden nog 14 andere verkeersinbreuken vastgesteld. Tot slot werd er ook gecontroleerd op snelheid op een locatie waar de snelheid beperkt is tot 70 kilometer per uur. In totaal reden 84 van de 1.290 gecontroleerden te snel, met 106 km/u als uitschieter.