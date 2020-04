Gosset Hotel kan in enkele dagen omgevormd worden tot noodziekenhuis

02 april 2020

18u10 0 Dilbeek Aan het Gosset Hotel in Groot-Bijgaarden zijn de laatste voorbereidingen bezig om -indien nodig- dienst te kunnen doen als schakelzorgcentrum.

Een schakelzorgcentrum heeft als doel de patiënten op te vangen die te goed zijn om nog in het ziekenhuis te blijven, maar toch nog niet genoeg hersteld om al naar huis te gaan. Er zijn voorlopig plannen voor een zestal schakelzorgcentra verspreid over Vlaams Brabant. De huisartsen zouden het centrum coördineren terwijl de overheid het financiert. Het grote voordeel is dat er zo extra bedden vrijkomen in de ziekenhuizen.

Indien de zogenaamde noodziekenhuizen nodig zijn, kunnen ze op enkele dagen operationeel worden gemaakt. Na enige tijd te zoeken in de buurt, vonden ze het Gosset Hotel in Groot-Bijgaarden de meest geschikte locatie.

Meteen omgevormd

Volgens burgemeester Willy Segers (N-VA) zijn in het Gosset Hotel 48 kamers waar de patiënten kunnen worden opgevangen. “Volgens het draaiboek van de overheid moet een noodziekenhuis een totaal van vijftig patiënten kunnen opvangen, dat komt dus al goed uit”, aldus Segers. “Ook de ligging van het gebouw en de indeling van de kamers zijn uitstekend. Het hotel kan zonder echte grote aanpassingen omgevormd worden tot een noodziekenhuis.”

De voorbereidingen zijn al getroffen en zitten momenteel in de laatste rechte lijn. Volgens Willy Segers gaat het om een uitgebreid dossier waar al veel tijd is ingekropen. Er zullen zowel coronapatiënten kunnen worden opgevangen, als andere zieken. “Het gaat enerzijds om mensen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die om sociale redenen nog niet naar huis kunnen, dat kan zijn omdat de zorg thuis nog niet gegarandeerd kan worden.” In het noodziekenhuis kunnen ook coronapatiënten worden opgevangen die wel al sterk genoeg zijn om het ziekenhuis te verlaten, maar toch nog verstellende zijn.

Na vier dagen operationeel

De getroffen voorbereidingen zijn erg uiteenlopend maar ook vanzelfsprekend. “We moesten de kamer ontruimen en ombouwen maar ook de geschikte medische apparatuur vinden om de patiënten te kunnen behandelen.” Er wordt ook gerekend op de steun van de vrijwilligers, want die zijn ook nodig voor andere de keuken en extra verzorgingen van de hulpbehoevende patiënten.

Er volgt echter nog één grote stap: de plannen en voorbereidingen doorsturen naar de gouverneur. “Pas wanneer de gouverneur groen licht geeft, kunnen we afwachten op een teken voor de opening.” De gemeente hoopt natuurlijk dat het teken er nooit zal komen en dat de voorbereidingswerken voor niets nodig waren. Wanneer het seintje dan toch binnenkomt, moet het noodziekenhuis op maximum vier dagen onmiddellijk operationeel zijn voor dertig patiënten.