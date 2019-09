Gordelfestival lokt duizenden sportievelingen én Dries Van Langenhove naar Dilbeek Michiel Elinckx

01 september 2019

10u40 10 Dilbeek Het Gordelfestival heeft duizenden sportievelingen naar Dilbeek gelokt. Een hele dag vertrekken er fietstochten, doorheen de Vlaamse rand. Opvallend was de actie van Vlaams Belang. Hun parlementsleden, waaronder Dries Van Langenhove, deelden Vlaamse vlagjes uit aan CC Westrand.

Het is de zevende editie van het Gordelfestival, maar Dilbeek is pas voor de eerste keer focusgemeente. Alle fietstochten starten in het centrum van Dilbeek. Leuke nieuwigheid was de Omloop van de Groene Gordel, waarbij fietsers individueel de lus van 100 en 140 kilometer konden afleggen. Daarnaast voorziet het gemeentebestuur een hele middag spel en vertier, onder meer met een urban village en optredens van De Romeo’s en Mathias Vergels.

Groen karakter

Maar het Gordelfestival krijgt altijd een politiek tintje. Vlaams minister Ben Weyts startte omstreeks 9 uur voor een tocht van 100 kilometer. “Het is belangrijk om het groene karakter van de Vlaamse rand rond Brussel te bewaren”, vertelde minister Weyts aan de start. “Deze regio heeft heel wat troeven, maar ook enkele knelpunten, zoals de stijgende woningprijzen. Het Gordelfestival zet deze streek altijd op een aangename én sportieve manier in de kijker. Ikzelf zal een lus van 100 kilometer afleggen in peloton. Dat mag normaal geen probleem zijn.” Weyts kreeg voor de start een verrassend interview voorgeschoteld. Een van de plaatselijke presentatoren had zich verkleed met een masker van... Maggie De Block.

Vlaamse vlagjes

Aan CC Westrand kwam Vlaams Belang samen om Vlaamse vlagjes uit te delen aan de deelnemers. De actie is een duidelijke verwijzing naar de vlaggenkwestie op Pukkelpop. Onder meer parlementslid Dries Van Langenhove deelde gretig vlagjes uit aan de passerende fietsers en wandelaars. Vlaams Belang wil zo van de Gordel weer een Vlaams evenement maken. “Op de website van het Gordelfestival vind je zelfs geen verwijzing meer naar het Vlaams karakter”, zegt VB-parlementslid Klaas Slootmans. “Daarom is ‘verdedig onze kleuren’ ons motto van dit Gordelfestival. Meer dan 2 op 3 jonge gezinnen in de 19 randgemeenten is anderstalig. 17 randgemeenten kampen met een anderstalig overwicht. Maar ook op vlak van vastgoedprijzen zijn er verregaande repercussies. Nergens in Vlaanderen is de gemiddelde prijs van een huis duurder dan in de Vlaamse rand. Het is zonder meer stuitend dat na 15 jaar N-VA in de Vlaamse regering - én op de post van Vlaamse rand - dat de rode cijfers blijven stijgen.”

81-jarige deelnemer

Maar het Gordelfestival blijft natuurlijk een sportief evenement. Door het uitblijven van de regen waren de omstandigheden ideaal. Jong en oud namen deel aan de activiteiten. De 81-jarige Gaston was een van de meest opmerkelijke deelnemers. “Ik doe ieder jaar mee”, vertelt hij. “Op mijn elektrische fiets zal ik 60 kilometer afleggen, samen met mijn dochter. Het is goed voor mijn gezondheid. Dit is een van de beste dagen van het jaar. De sfeer is gewoon super, iedereen is bijzonder vriendelijk. Ik kan niet gelukkiger zijn.”