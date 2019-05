Goedele Liekens naar stembureau met dochters Céleste en Merel: “Mijn stem is helemaal weg, maar ik hoop er duizenden in de plaats te krijgen” Michiel Elinckx

26 mei 2019

12u54 0 Dilbeek Rond de middag bracht Goedele Liekens (Open Vld) haar stem uit in sporthal Caerenbergveld van Schepdaal. Ze deed dat in het bijzijn van haar dochters Céleste en Merel.

Goedele Liekens was het witte konijn van Open Vld Vlaams-Brabant. De tv-presentatrice maakt haar debuut in de politiek. Omstreeks 12 uur bracht ze haar stem uit in de Schepdaalse sporthal Caerenbergveld. Liekens was blij dat het einde van de campagne in zicht was. “Maar het was erg leuk om te doen", vertelt ze. “Ik heb heel wat positieve reacties gekregen. Mijn stem is helemaal weg, maar ik hoop er duizenden in de plaats te krijgen. Hoeveel stemmen verwacht ik? Geen idee. Daar ga ik geen uitspraken over doen. Ik ga deze namiddag genieten van een stukje taart en een beetje rust. Daarna zie ik de uitslagen wel binnenstromen.”