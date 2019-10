Geweldenaar moet op cursus (en anders: naar de cel) WHW

24 oktober 2019

14u46 0 Dilbeek Een man uit Dilbeek heeft de autonome probatiestraf gekregen voor partnergeweld. Hij moet binnen het jaar een cursus agressiebeheersing volgen. Indien hij dit niet doet wacht hem 6 maanden cel.

De man had een discussie met zijn ex-vriendin over het slaapgedrag van hun baby. De moeder gaf ook haar mening en al snel escaleerde de discussie. Hij nam zijn ex in een wurghouding, nota bene voor de ogen van het kind. Wat alles nog erger maakte was dat de man daarvoor al eens een werkstraf van 60 uur had gekregen voor partnergeweld. De rechter besloot hem te verplichten een cursus agressiebeheersing te volgen. Als hij dit niet doet zal hij naar de gevangenis moeten.