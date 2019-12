Gewapende overval op Shop’n Go van tankstation langs Ninoofsesteenweg Tom Vierendeels

10 december 2019

01u05 0 Dilbeek De Delhaize Shop’n Go van het Q8-tankstation langs de Ninoofsesteenweg in Dilbeek werd maandagavond overvallen door gewapende mannen.

De overval zelf gebeurde laat op de avond op de shop die zo’n tweehonderd meter van het op- en afrittencomplex van de Brusselse ring ligt. Om hoeveel daders het gaat, of ze een buit konden meenemen en of er gewonden vielen is niet duidelijk. De overvallers zouden gevlucht zijn in de richting van Sint-Jans-Molenbeek. Het is niet duidelijk of ze de R0 genomen hebben. Aan de op- en afritten zijn ANPR-camera’s aanwezig, dus mogelijk kunnen deze beelden een hulp betekenen voor het onderzoek.

Ploegen van de lokale politiezone Dilbeek kwamen ter plaatse en sloten de shop af met politielint. De brandstofpompen zelf bleven wel toegankelijk. Of een zoekactie van de politie iets opleverde is evenmin duidelijk.

