Gepakt met 2,09 promille na “drie pintjes” tijdens barbecue Tom Vierendeels

23 mei 2019

11u41 1 Dilbeek Door een ontbrekend document in het dossier moet een man uit Lennik opnieuw zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren omdat hij betrapt werd op rijden onder invloed. Dat gebeurde in Schepdaal.

De beklaagde gaf in zijn verhoor aan op een barbecue maar drie pinten te hebben gedronken, maar aangezien hij 2,09 promille in het bloed had hechtte de rechter daar weinig geloof aan. Voor de rechter probeerde hij de feiten nogmaals te minimaliseren door te zeggen dat hij maar een kilometer diende te rijden. “Die afstand maakt niets uit”, antwoordde de rechter. “Hoeveel kinderen worden er niet voor hun eigen huis doodgereden?” De man had op het moment van de controle zijn rijbewijs niet bij zich en stond ook daarvoor terecht. Hij gaf aan dat hij zijn wagen aan de controle liet staan en een dag later zijn rijbewijs ging inleveren bij de politie van Dilbeek en toonde daar ook een bewijs van. Omdat dit document niet in het dossier stak kreeg hij opnieuw een rijverbod van vijftien dagen opgelegd. Daarnaast moet hij ook een boete van 1.600 euro betalen, wel met de helft uitstel.